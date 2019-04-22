Премьер-министр провел совещание с губернаторами

Премьер-министр Никол Пашинян провел совещание, в котором приняли участие вице-премьер Тигран Авинян, министр территориального управления и развития Сурен Папикян и губернаторы.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, в ходе совещания были обсуждены вопросы, связанные с процессом весенних подготовительных сельскохозяйственных работ, существующие проблемы и возможности их решения. Собеседники также коснулись запланированных на текущий год программ в различных сферах. Губернаторы доложили о ходе развития инфраструктур, процессе реализации различных субвенционных проектов, совместно реализуемых правительством и общинами. Были обсуждены и другие вопросы, связанные с повышением эффективности деятельности областных муниципалитетов.

Премьер-министр Пашинян дал поручения губернаторам об эффективной реализации программ в указанных направлениях.