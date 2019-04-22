Иран пригрозил перекрыть Ормузский пролив из-за санкций США

Командующий морским подразделением Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Али Реза Тангсири заявил, что власти Ирана перекроют Ормузский пролив в том случае, если Тегеран не сможет им пользоваться из-за ограничительных мер США. Как передает Арменпресс, об этом сообщает в понедельник иранское агентство "Фарс".

"По международному праву Ормузский пролив является водным путем, и если нам не разрешат им пользоваться, мы его закроем", - приводит агентство слова Тангсири.

В конце прошлого года президент Ирана Хасан Рухани пригрозил воспрепятствовать экспорту нефти из района Персидского залива, если США будут мешать Ирану продавать собственную нефть в рамках санкций.

Ормузский пролив, через который проходит значительный объем нефти, добываемой в странах Персидского залива, - стратегически важный пролив, соединяющий Оманский залив на юго-востоке с Персидским заливом на юго-западе. Северное побережье принадлежит Ирану, а южное - Объединенным Арабским Эмиратам и полуанклаву Омана.