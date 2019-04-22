Говорить о поздравлении Путиным Зеленского преждевременно, считают в Кремле

В Кремле считают преждевременным говорить о поздравлении российским лидером Владимиром Путиным Владимира Зеленского с победой на выборах президента Украины и о возможности совместной работы с ним, будут судить по конкретным делам. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Пока преждевременно говорить о поздравлениях президента Путина господину Зеленскому, а также о возможности совместно работать. Судить можно будет только по конкретным делам", - сообщил Песков в понедельник, говоря о результатах состоявшегося в воскресенье на Украине второго тура президентских выборов.