Российские врачи впервые в мире одновременно пересадили ребенку печень и легкие

Врачи НМИЦ трансплантологии имени Шумакова впервые в мире пересадили одновременно печень и легкие девятилетнему мальчику, больному муковисцидозом, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

"Это первая успешная трансплантация фактически трех органов, потому что легких два у нас, ребенку", - сказал директор НМИЦ Сергей Готье, который проводил операцию.

Подобных операций в мире выполняется очень мало, а успешных пересадок детям этого возраста в медицинской литературе не описано вовсе.

Операция состоялась 2 февраля и шла 16 часов. Сейчас мальчик "абсолютно реабилитирован" и готов к выписке. По словам проводившего пересадку хирурга, для того, чтобы перенести такую операцию, нужно иметь "очень сильный характер".