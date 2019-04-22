Reuters: президент Шри-Ланки введет с 23 апреля режим ЧП на территории страны

Президент Шри-Ланки Майтрипала Сирисена объявил в понедельник о решении ввести режим ЧП на территории страны после серии терактов. Как передает Арменпресс, об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на канцелярию ланкийского лидера.

По данным агентства, режим вводится с 23 апреля. Отмечается, что соответствующие нормативные акты, касающиеся предупреждения новых терактов и режима ЧП, будут обнародованы к полуночи. Ожидается, что президент также запросит иностранную помощь в расследовании серии атак.

Между тем, как пишет газета Daily Mirror со ссылкой на пресс-службу президента, в Совете национальной безопасности страны было принято решение расширить полномочия силовых структур с тем, чтобы обеспечить общественную безопасность.

Ранее новостной портал Adaderana сообщал, что вооруженные силы Шри-Ланки объявили об отправке около тысячи военнослужащих в Коломбо для обеспечения правопорядка в связи с произошедшими взрывами. Правительство страны откроет в штаб-квартире местной полиции и здании Минобороны центры оперативного реагирования и подготовки спецопераций.

Власти Шри-Ланки в понедельник обвинили радикальную исламистскую группировку "Таухид джамаат" в совершении серии терактов во время католического пасхального воскресенья, сообщает Bloomberg. О причастности группировки к теракту объявила министр здравоохранения страны Раджита Сенаратне.