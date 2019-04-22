Опубликован трейлер 3-го эпизода финала "Игры престолов" — видео
Компания HBO поделилась трейлером 3-го эпизода заключительного сезона "Игры престолов". Предполагается, что серия будет посвящена битве Семи Королевств с армией белых ходоков, которыми управляет Король Ночи, передает Арменпресс.
Будущий эпизод станет самым длинным в истории сериала. Хронометраж следующей серии составит 1 час 22 минуты. Её покажут в ночь с 28 на 29 апреля.
Напомним, на съёмки битвы съёмочная команда потратила 11 недель. Авторы сериала обещают, что нас ждёт самая масштабная битва в истории телевидения.
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