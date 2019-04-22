В артиллерийской части проведены комплексные проверки

В рамках комплексных проверок, проводимых начальником Генштаба ВС Армении, подразделения одной из артиллерийских воинских частей, дислоцированных в юго-восточном направлении, по боевой тревоге были выведены на полигон.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью МО Армении, была проверена готовность к выполнению задач развертывания и применения подразделений, способности личного состава действовать в совокупности. С личным составом были проведены профессиональные занятия и тренировки по управлению огнем, в том числе и в ночных условиях.

Подразделения продемонстрировали высокую подготовку и полноценно выполнили поставленные перед ними задачи.