СМИ: полиция Шри-Ланки обнаружила десятки детонаторов на автобусной стоянке

Полиция Шри-Ланки обнаружила почти 90 детонаторов для взрывных устройств в одном из районов Коломбо - крупнейшего города на острове. Об этом со ссылкой на полицию сообщил в понедельник новостной портал Adaderana.

По его данным, 87 детонаторов были обнаружены на частной автобусной стоянке в районе Петта.

Ранее поступала информация, что военнослужащие ВВС Шри-Ланки обнаружили и обезвредили самодельное взрывное устройство в непосредственной близости от крупнейшего на острове международного аэропорта Бандаранаике,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

21 апреля на Шри-Ланке произошла самая крупная в истории страны серия терактов, в результате которых погибли, по последним данным, 290 человек, среди них более 30 иностранцев. В общей сложности в городах Коломбо, Негомбо и Баттикалоа прогремело восемь взрывов, в том числе в католических церквях во время пасхальных служб и гостиницах.