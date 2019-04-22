Ученые заявили, что диеты уносят жизни американцев наравне с неизлечимыми заболеваниями

Некоторые диеты не только неэффективны, но и могут нанести вред организму и даже привести к летальному исходу. К такому выводу пришли ученые столичного Университета Джорджа Вашингтона на основании многолетнего исследования состояния здоровья людей, соблюдающих различного вида диеты.

Так, например, американские диетологи выяснили, что люди, придерживающиеся так называемой натриевой диеты, в основе которой лежит красное мясо, подвержены риску преждевременной смерти. По данным, полученным учеными, с 1990 года отмечен высокий уровень смертности от данной диеты - 33 летальных исхода на 100 тыс. жителей США, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Несмотря на общую положительную динамику оздоровления населения США, по количеству смертей от соблюдения неэффективных и заведомо научно необоснованных диет за период с 1990 года страна поднялась с 43 места в мире всего на шесть пунктов при 170 летальных исходах на 100 тыс. пациентов.