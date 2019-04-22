Правительство Армении должно вести политику высоких зарплат: премьер-министр Никол Пашинян

Как сообщает «Арменпресс», об этом на встрече со студентами и профессорско-преподавательским составом факультета экономики и управления ЕГУ сказал премьер-министр Армении Никол Пашинян.

“Одним из наших важнейших инструментов ведения политики высоких зарплат является установление в Налоговом кодексе Армении единого подоходного налога, причем с предусловием, что подоходный налог в ближайшие годы должен снизиться, дойдя до 20 процентов. Мы считаем, что таким образом поощряем высокую зарплату, политику высокой заработной платы. Мы считаем, что таким образом поощряем образование, поощряем высококвалифицированных специалистов”, - сказал Пашинян.

Он добавил, что когда говорится ”высококвалифицированный специалист”, имеется в виду не только технологическая сфера. Надеемся, что в ближайшее время в Армении существенно будет развиваться биржевая система. Наше правительство также ведет работу в этом направлении, мы пытаемся найти в Армении государственные компании, чьи ценные бумаги можно будет вынести на рынок, а также пытаемся определенным регулированием поощрять частные компании, чтобы они шли этим путем. Конечно, банковская система в Армении достаточно состоялась, состоялась также определенная система услуг, где мы также можем сказать, что есть потенциал для привлечения высококвалифицированных специалистов”, - сказал премьер-министр РА.

По его словам, они понимают, что даже при больших усилиях невозможно будет полностью привести потенциальную рабочую силу Армении к одной и той же квалификации. “ Мы понимаем, что здесь определенное расслоение неизбежно, и в плане решения проблем, создавшихся этим расслоением, мы в качестве приоритета определили сферу сельского хозяйства, которую, по сути, считаем имеющей отношение к технологиям, а также сферу туризма. Мы считаем, что та часть рабочей силы, которая не будет размещена в отмеченном нами сегменте высокой квалификации, может уместиться в этом сегменте, обеспечив определенную динамику развития малого и среднего бизнеса, обеспечить определенный уровень благосостояния и обеспечить определенную возможность применения индивидуальных усилий”, - сказал Никол Пашинян.