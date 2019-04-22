Состоялись обсуждения правительство-гражданское общество по проекту Дорожной карты по реализации СВРП Армения-ЕС.

В Министерстве иностранных дел Армении 5 апреля и 18 апреля состоялись обсуждения проекта дорожной карты по реализации Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве Армения-ЕС, которые будут носить продолжительный характер.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью правительства Армении, обсуждения 5 апреля касались 6-ой части Дорожной карты “Вопросы торговли и относящиеся к торговле”, а 18 апреля - проекта дорожной карты по применению секторов транспорта и энергетики.

В начале заседания представители правительства обобщенно представляли мероприятия, включенные в дорожную карту, затем представители гражданского общества поднимали волнующие их вопросы.

Была подтверждена готовность обеих сторон и в дальнейшем продолжать обсуждения в данном формате.