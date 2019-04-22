Католикос Всех Армян Гарегин II выразил соболезнования в связи с терактом в Шри-Ланке. «Арменпресс» представляет соболезнование Католикоса Всех Армян:

“С глубокой болью узнали о терактах в католических церквях Шри-Ланки во время празднования Святого Воскресения Господа нашего Иисуса Христа, унесших жизни сотен невинных людей, нанеся тяжелые травмы еще нескольким сотням человек.

Выражая свою поддержку нашим братьям и сестрам - верующим, строго осуждаем человеконенавистнические террористические акты, совершенные во время самого важного христианского праздника. В то же время Мы призываем власть Демократической Социалистической Республики Шри-Ланка и международные структуры принять все необходимые меры, чтобы искоренить смертоносные преступления на почве религиозной нетерпимости и ненависти.

Мы молимся вместе со служителями нашей сестринской Церкви. Мы также просим нашего Небесного хозяина дать упокой душам погибших и скорейшее выздоровление раненым. Соболезнуем с любовью.

Гарегин II

Католикос Всех Армян”