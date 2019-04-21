Его Святейшество Верховный Патриарх и Католикос Всех Армян Гарегин II направил послание по случаю праздника Святого Воскресения Христова.

Арменпресс приводит текст послания полностью.

«Во имя Отца и Сына и Святого Духа, аминь!

“Восстал Бог,

и расточились все враги его”

(Часослов).

Возлюбленные Наши благоверные чада!

Радость праздника Святого Воскресения наполнила наши души, всепобедное ликование воскресения - повсюду - вокруг нас, в наших церквях, семьях, во всем христианском мире, также в пробуждении природы. Христос победно вышел из закрытой пещеры, и ангел из пустого гроба благовествует о Его воскресении. Победой Спасителя поверглись узы греха и смерти, растворились врата Царства Небесного, и людям даруется божественная благодать – бесценный дар наследования вечной жизни: “Я есмь воскресение и жизнь; верующий в Меня, если и умрет, оживет. И всякий, живущий и верующий в Меня, не умрет вовек” (Ин. 11.25-26).

Путь воскресения во Христе и вечной жизни начинается с этого мира, с преобразования человеческой жизни, отвержения греха и злодеяний, со стремления к святости и совершенству. Воистину, там, где души человеческие открыты свету воскресения Христова, рассеивается и отступает мрак богоотвергающих злокозненных таинств, повергающих в заблуждение идеологий, обособления и поляризации, нетерпимости, вражды и раскола, и торжествуют солидарность и единство, святость, любовь и радость. “Восстал Бог, и расточились все враги его”, - славословит певчий.

Миру на земле, благоденствию в обществе, гармоничному сосуществованию человечества, крепости семей и всем благам противны те деяния, которые отвергают обновление посредством Христа и обращают жизнь в пленницу греха, подвергают искажению и сокрушению.

Благовестие воскресения Христова – призыв ко всем жить дарованной Спасителем благодатью, подобно новому человеку, как заповедует апостол: “Отложить прежний образ жизни ветхого человека, истлевающего в обольстительных похотях, а обновиться духом ума вашего и облечься в нового человека, созданного по Богу, в праведности и святости истины” (Еф. 4.22-24). Верить в воскресение Христово и - через Христа - в наше воскресение и преобразование нашей жизни - означает не только одержать победу над грехом, пристрастиями и заблуждениями, но и проникнуться любовью ко всем, отвергая попирание справедливости, достоинства и всего человеческого, проявлять заботу и всеобщее благоволение, подобно Христу, “Который пришел и спас всех сотворенных” (Гимнарий). В жизни христианина, принявшего дар воскресения, нет места жадности, несправедливости, ненависти, насилию и пренебрегающим заповедями Божьими иным проявлениям, которые являются отвержением дарованного Христом освобождения от греха и смерти и устраняют добро и благо из жизни человека, семьи, страны. Свобода дана, чтобы выбирать добро, а не употреблять как предлог для зла и необузданностей (ср. 1 Пет. 2.16). Воистину, то, что человек является наследником дара воскресения, проявляется в образе жизни, деяниях, не только личных и семейных, но и в оказанной обществу, нации и человечеству пользе и привнесенном вкладе. Этим путем процветает и плодоносит вера, умножается надежда, утверждается братолюбие и путь совместного прогресса.

Страдания и воскресение Христа ради нас, ради всего человечества – это проявление божественной безграничной любви. “А Христос за всех умер, чтобы живущие уже не для себя жили, но для умершего и воскресшего” (2 Кор. 5.15). Любовь, дорогие, не эгоцентрична, не ищет своего (1 Kor. 13.5), выражается преданностью друг к другу и является основой процветания, подъема и воскресения. Это – тот важный завет, который Спаситель наш Господь передает людям Своим примером. Воскресение Господне, само по себе, несет миру таинство всеобщности, соборности и единства. Христос всем принес Свое служение, будем и мы жить в духе любви и преданности друг к другу, рвения и обязательства. Осознавая это, мы сможем побороть трудности нашей государственной и общенациональной жизни, разрешить вставшие перед нами проблемы, укреплять семьи, хранить незыблемым и благоукрашивать наше Отечество, распростертую по миру нашу национальную жизнь. Наш народ, принявший Христа как своего Спасителя, и с любовью и преданностью к Господу воспрявший из бедствий истории, сегодня с той же верою, с той же силой должен продолжить созидать свои победы и достижения. Следовательно, дорогие, в нашей стране, освященной сошествием Христа, и во всей нашей жизни сохраним неугасимым свет и силу воскресения Христова и будем постоянно обновляться дарованной благодатью нашего Спасителя. Только так мы сможем совместно идти к новому созиданию сильного отечества, к новым горизонтам нашей жизни, свидетельствуя, что мы – народ, воскресший через Христа, народ Христов, принятый Богом народ.

С радостным благовестием Воскресения Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа приветствуем глав иерархических престолов нашей Апостольской Святой Церкви: Католикоса Великого Дома Киликийского Его Святейшество Арама Первого, Блаженнейшего Патриарха Иерусалима Архиепископа Нурхана Манукяна, Викария Патриарха Константинопольского Архиепископа Арама Атешяна, предстоятелей сестринских Церквей с пожеланием успехов в их служении. С Патриаршим благословением приветствуем и приносим Наши пожелания всех благ Президенту Республики Армения господину Армену Саргсяну и премьер-министру Республики Армения господину Николу Пашиняну. Шлем приветствия Президенту Республики Арцах господину Бако Саакяну и государственным мужам армянским. По поводу благодатного праздника Святого Воскресения приносим Наши добропожелания представителям аккредитованных в Армении дипломатических миссий. Нашу Патриаршую любовь и благословение приносим духовенству нашей Святой Церкви и всему нашему верующему народу.

В этот изобилующий благодатью день Святого Воскресения молимся, дабы дары Воскресения Спасителя творили чудеса в мире, люди обновились бы добрыми устремлениями и свершениями жизни, мира, единства и были единой семьей под сенью божественного благословения. В этот год, посвященный семье, вновь испрашиваем, чтобы светом Воскресения Христова озарились и упрочились наши семейные очаги, полные любви, солидарности и счастья. Да хранит Господь в безмерной любви Своей наш народ и неугасимым – свет и радость воскресения в наших сердцах, нашей стране и во всем мире.

Да пребудут благодать, любовь и мир Господа нашего Иисуса Христа с нами и со всеми. Аминь.

Христос воскрес из мертвых!

Благословенно Воскресение Христово!»