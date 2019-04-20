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Протестующие в Париже начали поджигать машины


Несколько автомобилей и мопедов охвачены огнём на парижской улице, где днём в субботу проходит очередная акция протеста "жёлтых жилетов", передает корреспондент РИА Новости.

Транспортные средства в районе бульвара Жюля Ферри поджигают одетые в чёрное хулиганы, сторонники так называемого движения "Черный блок". Они также подожгли несколько мусорных контейнеров. Тушить возгорания прибыли пожарные расчёты.

Также к месту столкновений хулиганов с полицией приехал водомёт.




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