Протестующие в Париже начали поджигать машины

Несколько автомобилей и мопедов охвачены огнём на парижской улице, где днём в субботу проходит очередная акция протеста "жёлтых жилетов", передает корреспондент РИА Новости.

Транспортные средства в районе бульвара Жюля Ферри поджигают одетые в чёрное хулиганы, сторонники так называемого движения "Черный блок". Они также подожгли несколько мусорных контейнеров. Тушить возгорания прибыли пожарные расчёты.

Также к месту столкновений хулиганов с полицией приехал водомёт.