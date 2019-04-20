Премьер-министр Франции Эдуар Филипп примет участие в мероприятии в память жертв Геноцида армян

Премьер-министр Франции Эдуар Филипп 24 апреля примет участие в мероприятии в память жертв Геноцида армян, которое состоится у памятника Комитасу в 18:00 часов.

Как передает Арменпресс со ссылкой на Nouvellesd`Armenie, в этом году это мероприятие имеет особое значение, учитывая его официальный характер. Указом президента Эммануэля Макрона 24 апреля во Франции провозглашено днем памяти жертв Геноцида армян.

По инициативе Координационного совета армянских организаций Франции, в этот день памятные мероприятия состоятся и в других городах страны, в том числе в Лионе и Марселе.

Президент Франции Эммануэль Макрон принял решение учредить национальный день памяти геноцида армян 24 апреля. Макрон лично сообщилЭрдогану о провозглашении 24-го апреля днем памяти Геноцида армян, поскольку желает «сохранить открытый диалог с Турцией»

Об этом он заявил на ежегодном ужине Координационного совета армянских организаций во Франции.

«У нас есть разногласия в вопросах борьбы с ИГИЛ, правами человека в Турции, а также в вопросе проблемы Геноцида»,- сказал Макрон, подчеркнув, что их мнения совпадают в вопросе Сирии, однако диалог с Турцией является приоритетом.

Он сказал, что Франция знает – как смотреть в лицо истории, и она одна из первых признала Геноцид армян, а в 2001 году сделала это силою закона.

На этом вечере Макрон воздал также дань памяти Шарлю Азнавуру.

В 2001г. Франция признала Геноцид армян силой закона, а в 2016г. криминализировала отрицание Геноцида армян.