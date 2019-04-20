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Адам Шиф участвовал в мероприятии в память жертв Геноцида армян


Конгрессмен Адам Шиф вместе с группой представителей армянских организаций  в  США участвовал в  мероприятии  в  память жертв Геноцида армян, организованном в Муниципальном совете Бербенка.

Как передает Арменпресс со ссылкой на Asbarez,   в  мероприятии участвовали мэр города  Эмили Гэбел-Лудди и члены  Муниципального совета. Присутствовали также  сенатор от штата Калифорния Энтони Портэнтино, член Ассамблеи Калифорнии Лора Фридман, наблюдатель от округа Лос-Анджелес Кэтрин Бергер, представители филиала АНКА в Бербенке.

«С точки зрения  нравственности весьма  важно сказать правду,   потому что, к несчастью, геноцид - это не дело прошлых лет, но и во многом явление настоящего времени. Сегодня мы присоединяемся к нашим армянским  братьям и сестрам, нашим матерям и отцам, чтобы сказать, что мы признаем Геноцид армян и сделаем все, чтобы  подобное не  повторилось  в  будущем», - заявил Адам Шифф.

Позже  перед зданием мэрии состоялась церемония  зажжения  свечей. 




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