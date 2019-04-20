Адам Шиф участвовал в мероприятии в память жертв Геноцида армян

Конгрессмен Адам Шиф вместе с группой представителей армянских организаций в США участвовал в мероприятии в память жертв Геноцида армян, организованном в Муниципальном совете Бербенка.

Как передает Арменпресс со ссылкой на Asbarez, в мероприятии участвовали мэр города Эмили Гэбел-Лудди и члены Муниципального совета. Присутствовали также сенатор от штата Калифорния Энтони Портэнтино, член Ассамблеи Калифорнии Лора Фридман, наблюдатель от округа Лос-Анджелес Кэтрин Бергер, представители филиала АНКА в Бербенке.

«С точки зрения нравственности весьма важно сказать правду, потому что, к несчастью, геноцид - это не дело прошлых лет, но и во многом явление настоящего времени. Сегодня мы присоединяемся к нашим армянским братьям и сестрам, нашим матерям и отцам, чтобы сказать, что мы признаем Геноцид армян и сделаем все, чтобы подобное не повторилось в будущем», - заявил Адам Шифф.

Позже перед зданием мэрии состоялась церемония зажжения свечей.