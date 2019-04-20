Повреждена линия питания телебашни Иджевана
В связи с неблагоприятными погодными условиями повреждена линия питания телебашни Иджевана.
Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИМинистерства транспорта, связи и IT-сферы РА, ЗАО «Сеть телерадиовещания Армении» извещает, что из-за этой аварии жители Иджевана и соседних сел лишены возможности приема сигнала.Специалисты ЗАО «Сеть телерадиовещания Армении» принимают меры по устранению последствий аварии.
- 14:27 Армения и Россия обсуждают вопросы организации совместных мероприятий по боевой подготовке ВС
- 14:23 Повреждена линия питания телебашни Иджевана
- 14:17 За прошедшую неделю Азербайджан произвел более 2200выстрелов в сторону Арцаха
- 14:14 Коррупционное дело в связи с замминистра здравоохранения стало шоком — Торосян
- 13:58 Роберт Арзуманян будет работать в тренерском штабе «Пюника»
- 13:57 Мкртчян и Даниелян в 8 туре первенства Европы сыграли вничью
- 13:54 Никол Пашинян — о деле Давида Санасаряна
- 12:48 Груженный древесными материалами автомобиль гражданина полицейские перевезли на особо охраняемый участок
- 12:31 Автодорога Степанцминда-Ларс закрыта для всех типов автомобилей
- 12:11 Армяне Голландии представят правительству страны петицию о признании Геноцида армян
- 11:59 В Ливии число погибших в ходе боев возросло до 220 человек
- 11:53 На территории Армении есть закрытые и труднопроходимые дороги
- 11:40 Открытие юбилейных Панармянских игр состоится в Степанакерте
- 11:14 В ряде городов Армении идет снег
- 10:56 Европейские индексы - 19-04-19
- 10:56 Американские индексы не изменились - 19-04-19
- 10:55 Цены на цветные металлы - 19-04-19
- 10:54 Цены на драгоценные металлы не изменились - 19-04-19
- 10:53 Цены на нефть - 19-04-19
- 19.04-21:50 В "Олимпийском" завершились дебаты кандидатов в президенты Украины
- 19.04-21:48 За минувшие сутки сотрудниками различных подразделений Полиции раскрыто 52 случая преступлений
- 19.04-21:20 Пашинян исключает свое участие в противоречащих принципам революции сделках
- 19.04-21:13 Предстоящие на 20 апреля мероприятия
- 19.04-20:45 Городской совет Монреаля принял резолюцию по случаю 104-й годовщины Геноцида армян
- 19.04-20:05 В ООН распространен первый периодический национальный добровольный доклад Республики Арцах
- 19.04-19:39 Премьер-министр Пашинян провел встречу с членами Общественного совета
- 19.04-19:27 Зрители начали заполнять стадион "Олимпийский" в Киеве, где пройдут дебаты Зеленского и Порошенко
- 19.04-19:23 Отмена госпошлины на визу со сроком пребывания на территории Республики Арцах до 21 дня будет способствовать развитию туризма
- 19.04-18:53 Спикер НС Армении доволен работой 49-й сессии МПА СНГ
- 19.04-18:52 Гарегин Баграмян освобожден от должности первого заместителя министра энергетических инфраструктур и природных ресурсов
- 19.04-17:58 США назвали три приоритета для Украины после выборов
- 19.04-17:51 Председатель НС Армении провел двусторонние встречи в Санкт-Петербурге
- 19.04-17:35 В Париже приступили к эвакуации остававшихся в Нотр-Даме картин
- 19.04-17:32 В США приступают к производству новейшего военного беспилотника Kratos XQ-58A Valkyrie
- 19.04-17:26 Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 19-04-19
14:20, 13.04.2019
Просмотрели 1588 раз Четверо из 5 пострадавших в инциденте в Зартонке выписаны из больницы, состояние одного стабильно тяжелое
11:17, 13.04.2019
Просмотрели 1571 раз Решением премьер-министра замминистра здравоохранения уволен по обвинению в получении взятки в особо крупных размерах
11:20, 13.04.2019
Просмотрели 1237 раз Ушел из жизни Заслуженный артист РА Камо Арзуманян
13:22, 13.04.2019
Просмотрели 1078 раз За прошедшую неделю противник нарушил режим прекращения огня около 230 раз
15:20, 13.04.2019
Просмотрели 1070 раз В Австралии котенок выжил после получасовой стирки в машинке