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Повреждена линия питания телебашни Иджевана


В  связи с неблагоприятными погодными условиями  повреждена линия  питания  телебашни Иджевана.

Как  сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИМинистерства транспорта, связи и IT-сферы  РА,  ЗАО «Сеть телерадиовещания  Армении» извещает, что  из-за  этой  аварии жители Иджевана и соседних сел лишены возможности приема сигнала.

Специалисты  ЗАО «Сеть телерадиовещания  Армении» принимают меры  по устранению последствий аварии.


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