В связи с неблагоприятными погодными условиями повреждена линия питания телебашни Иджевана.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИМинистерства транспорта, связи и IT-сферы РА, ЗАО «Сеть телерадиовещания Армении» извещает, что из-за этой аварии жители Иджевана и соседних сел лишены возможности приема сигнала.

Специалисты ЗАО «Сеть телерадиовещания Армении» принимают меры по устранению последствий аварии.