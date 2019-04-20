Коррупционное дело в связи с замминистра здравоохранения стало шоком — Торосян

В Армении многие организации импортируют медицинское оборудование. Если же есть иные антиконкурентные договоренности и преобладающее положение, то этим должна заняться соответствующая структура.

Как передает Арменпресс, так сказал в беседе с журналистами министр здравоохранения РА Арсен Торосян на вопрос о монополии на рынке гемодиализа.

«Вопросом монополизации в Армении занимается Комиссия по защите экономической конкуренции. Думаю, именно они должны комментировать информацию о наличии или отсутствии монополий на рынке импорта медоборудования», - сказал министр.

Журналисты поинтересовались, ужесточены ли механизмы контроля в министерстве - в связи с коррупционным скандалом вокруг замминистра здравоохранения.

«Мы постоянно следим, чтобы подобное было исключено. К сожалению, этот случай мы предотвратить не смогли. Это стало для нас шоком, и не только для министерства, но для всей системы», - сказал Арсен Торосян.

СНБ арестовала замминистра Арсена Давтяна в момент получения взятки. Арсен Давтян был назначен замминистра здравоохранения по решению Никола Пашиняна 23 мая 2018г. Арсену Давтяну предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупных размерах.

На замечание журналистов, что в случае с главой Службы госконтроля Давидом Санасаряном была учтена презумпция невиновности и его полномоия временно прекращены, а в случае с Арсеном Давтяном – снятие с должности, Арсен Торосян отметил: должность замминистра – концептуальная и в любой момент он может быть освобожден.