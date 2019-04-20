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Коррупционное дело в связи с замминистра здравоохранения стало шоком — Торосян


В  Армении многие  организации импортируют медицинское  оборудование. Если же  есть иные антиконкурентные  договоренности и преобладающее положение, то этим должна заняться соответствующая структура.

Как  передает Арменпресс,  так  сказал в  беседе с журналистами министр здравоохранения  РА  Арсен Торосян на вопрос о монополии  на рынке гемодиализа. 

«Вопросом монополизации в  Армении занимается Комиссия по защите  экономической  конкуренции. Думаю, именно они должны  комментировать информацию о  наличии или отсутствии монополий на  рынке импорта  медоборудования», - сказал министр.

Журналисты  поинтересовались, ужесточены  ли механизмы  контроля в  министерстве  - в  связи с коррупционным скандалом вокруг замминистра здравоохранения.

«Мы постоянно следим, чтобы  подобное  было исключено. К сожалению, этот случай  мы  предотвратить не  смогли. Это стало для  нас шоком, и не  только для  министерства,  но для  всей  системы», - сказал Арсен Торосян.

СНБ арестовала замминистра Арсена Давтяна в момент получения  взятки. Арсен Давтян был назначен замминистра здравоохранения  по решению Никола Пашиняна 23 мая 2018г. Арсену Давтяну предъявлено обвинение  в  получении взятки в  особо крупных размерах.  

На замечание  журналистов, что в  случае с главой  Службы  госконтроля Давидом Санасаряном была учтена презумпция  невиновности и его полномоия  временно прекращены, а в случае  с  Арсеном Давтяном – снятие  с  должности, Арсен Торосян отметил: должность замминистра – концептуальная и в любой  момент он может быть освобожден.

 

 

 

 

 




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