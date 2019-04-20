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Никол Пашинян — о деле Давида Санасаряна


Премьер-министр РА  Никол Пашинян ознакомился с  обсуждениями, развернувшимися вокруг временно прекращенных полномочий  главы  Службы  госконтроля Давида  Санасаряна.

Как  передает Арменпресс,  Никол Пашинян  написал в Facebook, что вывод один – «братский» образ мышления  в Армении пустил более глубокие корни, чем олиархат и криминалитет. 

«Даже  для  гражданских активистов  и политических деятелей метол «по-братски» остается основной  формулой  восприятия  мира. И  плевать на истину и интересы  истины, плевать на революцию и ее ценности. Давид – и мой  друг, но знайте: в Армении неприкасаемых нет. Будь это оппозиционер или представитель власти, революционер или контрреволюционер. Кто этого еще не понял, пусть пребывает в грезах сержантской  ностальгии», - отметил Никол Пашинян.

Премьер подчеркнул: закон будет вдвойне суров в отношении тех, кто встает  перед народом  и говорит о законе и справедливости, о неприемлемости покровительства и беспредела. 

«И если они перешли черту, обвинение  им будет не только по уголовному  кодексу, обвинение им будет предъявлено по логике  измены  своему народу. Дайте  следствию  идти  в  нормальном русле. Если вы не дадите – я  обеспечу  это. В рамках данных мне  полномочий», - добавил премьер.

18 апреля 2019г. Служба  национальной  безопасности Армении предъявила начальнику Службы  госконтроля РА Давиду  Санасаряну обвинение  по ч.1 ст.308 УК РА. В  качестве  меры  пресечения  в  отношении Санасаряна  избрана подписка о невыезде.

 




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