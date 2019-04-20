Никол Пашинян — о деле Давида Санасаряна

Премьер-министр РА Никол Пашинян ознакомился с обсуждениями, развернувшимися вокруг временно прекращенных полномочий главы Службы госконтроля Давида Санасаряна.

Как передает Арменпресс, Никол Пашинян написал в Facebook, что вывод один – «братский» образ мышления в Армении пустил более глубокие корни, чем олиархат и криминалитет.

«Даже для гражданских активистов и политических деятелей метол «по-братски» остается основной формулой восприятия мира. И плевать на истину и интересы истины, плевать на революцию и ее ценности. Давид – и мой друг, но знайте: в Армении неприкасаемых нет. Будь это оппозиционер или представитель власти, революционер или контрреволюционер. Кто этого еще не понял, пусть пребывает в грезах сержантской ностальгии», - отметил Никол Пашинян.

Премьер подчеркнул: закон будет вдвойне суров в отношении тех, кто встает перед народом и говорит о законе и справедливости, о неприемлемости покровительства и беспредела.

«И если они перешли черту, обвинение им будет не только по уголовному кодексу, обвинение им будет предъявлено по логике измены своему народу. Дайте следствию идти в нормальном русле. Если вы не дадите – я обеспечу это. В рамках данных мне полномочий», - добавил премьер.

18 апреля 2019г. Служба национальной безопасности Армении предъявила начальнику Службы госконтроля РА Давиду Санасаряну обвинение по ч.1 ст.308 УК РА. В качестве меры пресечения в отношении Санасаряна избрана подписка о невыезде.