В Ливии число погибших в ходе боев возросло до 220 человек  

Число погибших в Ливии, где идут боевые действия в районе Триполи, возросло до 220 человек, 1066 получили ранения, говорится в сообщении подразделения Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в стране.

Ранее сообщалось о 205 погибших и 913 раненных.

"Число погибших в Триполи составляет теперь 220 человек, 1066 ранены. Среди убитых мирных граждан есть медицинские работники, женщины и дети", - говорится в сообщении, опубликованном в Twitter организации.

Командующий Ливийской национальной армией генерал Халифа Хафтар 4 апреля приказал своим силам начать наступление на Триполи для "освобождения от террористов".