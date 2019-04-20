Европейские индексы - 19-04-19
МОСКВА, 20 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 19 апреля:
Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX не изменился и опять составил 12222.39 пункта, французский CAC 40 не изменился и опять составил 5580.38 пункта, британский FTSE не изменился и опять составил 7459.88 пункта, а российский RTSI снизился на 0.12% и составил 1260.82 пункта.
- 10:56 Европейские индексы - 19-04-19
- 10:56 Американские индексы не изменились - 19-04-19
- 10:55 Цены на цветные металлы - 19-04-19
- 10:54 Цены на драгоценные металлы не изменились - 19-04-19
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- 19.04-17:26 Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 19-04-19
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