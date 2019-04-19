Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 19-04-19

ЕРЕВАН, 19 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Как сообщили «Арменпресс» в ЦБ Армении, сегодня, 19 апреля, курс доллара США сократился на 0.54 драмa и составил 482.31 драм. Курс евро сократился на 0.89 драмa и составил 542.36 драм. Курс российского рубля не изменился и снова составил 7.54 драм. Курс британского фунта сократился на 1.24 драмa и составил 627.00 драм.

ЦБ Армении установил следующие цены на драгоценные металлы:

Цена золота сократилась на 24.48 драмa и составила 19781.8 драм. Цена серебра сократилась на 0.96 драмa и составила 231.9 драм. Цена платины выросла на 46.65 драмa и составила 13800.9 драм.