Раскрыта главная причина старения
Ученые Медицинского колледжа имени Альберта Эйнштейна в США обнаружила, что число мутаций в соматических клетках увеличивается с возрастом. Исследователи считают, что этот процесс является ключевым в старении и развития рака. Об этом сообщается в пресс-релизе на MedicalXpress.
Биологи секвенировали (определили нуклеотидную последовательность) геном В-лимфоцитов людей в возрасте до 100 лет. оказалось, что у новорожденных среднее число мутаций достигало 463,4, у людей 27-30 лет — 1181,9 мутаций, а у тех, кому исполнилось 52-75 лет — 2101,7 мутаций. У долгожителей (97-106 лет) наблюдалось 3127 мутаций,сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru.
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