Стало известно о предложении России избежать ядерной войны с США

Россия предлагала США заключить соглашение о недопущении ядерной войны, однако не получила никакого ответа. Об этом пишет "Коммерсант" со ссылкой на свои источники.

По данным газеты, Москва передала проект документа Вашингтону в октябре 2018 года. В заявлении отмечалось, что в ядерной войне не может быть победителей, поэтому "она никогда не должна быть развязана".

Поэтому российская сторона предлагала прописать все необходимые меры для предотвращения как намеренного, так и случайного применения ядерного оружия. Ответа Москва ждет уже полгода,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Пресс-секретарь посольства США в России заявила изданию, что Вашингтон "по-прежнему привержен эффективному контролю над вооружениями".