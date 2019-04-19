СМИ: японские компании инвестируют $1 млрд в развитие беспилотных автомобилей

Ряд крупных японских компаний намеревается инвестировать порядка $1 млрд в Uber Advanced Technologies в целях развития технологий беспилотных автомобилей. Об этом в пятницу сообщило агентство Kyodo.

Отмечается, что среди компаний, готовых вложиться в развитие Uber, - японский сотовый оператор SoftBank, автопроизводитель Toyota и поставщик автомобильных комплектующих Denso. Каждая из компаний инвестирует примерно одинаковый размер средств,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Ожидается, что сделка будет завершена к сентябрю.