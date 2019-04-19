Время в Ереване: 11:07:36,   19 Апрель

СМИ: японские компании инвестируют $1 млрд в развитие беспилотных автомобилей


Ряд крупных японских компаний намеревается инвестировать порядка $1 млрд в Uber Advanced Technologies в целях развития технологий беспилотных автомобилей. Об этом в пятницу сообщило агентство Kyodo.

Отмечается, что среди компаний, готовых вложиться в развитие Uber, - японский сотовый оператор SoftBank, автопроизводитель Toyota и  поставщик автомобильных комплектующих Denso. Каждая из компаний инвестирует примерно одинаковый размер средств,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Ожидается, что сделка будет завершена к сентябрю.

 

 

 

 




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