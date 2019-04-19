Цены на цветные металлы - 18-04-19

ЛОНДОН, 19 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. На Лондонской Бирже Металлов (LME) в результате торгов за 18 апреля были установлены следующие цены на фьючерсы (три месяца) цветных металлов:

Как передает «Арменпресс», цена на алюминий снизилась на 0.19% и составила 1854.50 долларов США, цена на медь снизилась на 1.18% и составила 6456.00 долларов США, цена на свинец снизилась на 0.56% и составила 1939.00 долларов США, цена на никель снизилась на 2.68% и составила 12700.00 долларов США, цена на олово снизилась на 0.49% и составила 20350.00 долларов США, цена на цинк снизилась на 2.39% и составила 2761.00 долларов США, цена на молибден не изменилась и составила 26000.00 долларов США, цена на кобальт не изменилась и составила 35500.00 долларов США.

The London Metal Exchange - ведущая мировая товарная биржа, специализирующаяся на торговле цветными металлами.

Единица измерения - тонна.