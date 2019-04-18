За минувшие сутки сотрудниками различных подразделений Полиции раскрыто 57 случаев преступлений

По данным оперативной сводки Полиции Республики Армения, в период между 17 и 18 апреля сотрудниками различных подразделений Полиции раскрыто 57 случаев преступлений, из них 6 – ранее совершенные.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе полиции Армении, в частности, 12 случаев причинения телесных повреждений, 9 случаев мошенничества, 8 случаев кражи личного имущества, 6 случаев незаконной вырубки деревьев, 4 случая побоев,по 1 случаю квартирной кражи, присвоения или растраты, угона ТС, уклонения от уплаты налогов, злоупотребления должностными полномочиями, преднамеренного банкротства, незаконной оплаты труда государственным служащим, которые не являются должностными лицами, распространения сведений о личной или семейной жизни, подделки документов, угрозы убийством, злоупотребления своих полномочий сотрудниками коммерческих или других организаций и разглашения данных предварительного расследования.

За данный период найдены 2 лиц, находящихся в розыске, зарегистрировано 5 случаев добровольной сдачи оружия и боеприпасов.

Из ранее совершенных преступлений раскрыто 4 случая кражи личного имущества, по 1 случаю причинения телесных повреждений и ДТП.

За минувшие сутки в республике было зарегистрировано 7 ДТП: 15 человек получили телесные повреждения разных степеней тяжести.