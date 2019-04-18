Премьер-министр принял делегацию конгрессменов США

Премьер-министр Никол Пашинян принял сегодня делегацию конгрессменов США, в которую вошли сопредседатель Комиссии демократического партнерства («House Democracy Partnership») Палаты представителей Дэвид Прайс (демократ), сопредседатель КДП Верн Буканан (республиканец), члены КДП конгрессмены Дина Тайтус (демократ), Майкл Конавей (республиканец), Джерри Коноли (демократ), Адриан Смит (республиканец), Барбара Ли (демократ) и Терри Сюэл (демократ).

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, Никол Пашинян приветствовал визит конгрессменов США в Армению, отметив, что Армения придает важность углублению и развитию отношений с США. Никол Пашинян отметил, что Армения находится в процессе радикальных реформ и уверенно движется по пути развития демократии.

Премьер-министр коснулся произошедшей год назад бархатной революции и внеочередных парламентских выборов, состоявшихся 16 декабря, отметив, что это были первые свободные, демократические и прозрачные выборы, проведенные в Армении после обретения независимости, что также было признано международными наблюдательскими миссиями. По словам Никола Пашиняна, в качестве следующего шага правительство Армении предпринимает шаги по институциональному и экономическому укреплению демократии и ожидает поддержки международных партнеров, в том числе США, в этом процессе.

Дэвид Прайс поблагодарил премьер-министра за прием и теплое гостеприимство. Он приветствовал направленные на развитие демократии в Армении реформы и отметил, что Комиссия демократического партнерства готова развивать культуру парламентаризма посредством обмена опытом и консультаций, содействовать укреплению армяно-американских отношений и межпарламентского сотрудничества.

Премьер-министр Никол Пашинян ответил на ряд вопросов конгрессменов США, которые касались экономических реформ, региональной ситуации и развитий, вовлечения молодежи в процесс бархатной революции и дальнейших реформ, роли женщин в политической жизни и управлении, функционирования парламентской системы и др.

Говоря о демократии в нашей стране, Никол Пашинян подчеркнул, что для Армении и армянского общества демократия - это внутренняя убежденность и вера, а не геополитическая или внешнеполитическая ориентация. Коснувшись тенденций экономического развития после революции, премьер-министр представил показатели роста и отметил, что реализованы и реализуются последовательные шаги, направленные на ликвидацию монополий, сокращение теневой экономики и создание рабочих мест. Премьер-министр отметил, что целью правительства является обеспечение инклюзивного экономического роста, и в этом контексте Армении более интересно сотрудничество в сферах инфраструктур, инноваций и технологий.

Конгрессмены США выразили готовность содействовать укреплению демократии в Армении, проведению экономических реформ и дальнейшему углублению армяно-американской дружбы.

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Целью действующей в Конгрессе США двухпартийной комиссии «House Democracy Partnership» (HDP) является развитие культуры парламентаризма, повышение роли парламентов и активизация двусторонних межпарламентских связей посредством обмена опытом и консультаций с постсоветскими странами и парламентами стран с переходной экономикой. Комиссия состоит из 20 членов. Комиссия сотрудничает с 21 парламентом, в том числе Грузия, Украина, Ливан, Кыргызстан и др. Формат сотрудничества со структурой предусматривает двусторонние парламентские визиты, консультации рабочих групп и т.д.