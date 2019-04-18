Гарегин Баграмян избран председателем КРОУ

Национальное Собрание Армении избрало Гарегина Баграмяна председателем Комиссии по регулированию общественных услуг. Как сообщает Арменпресс, об этом сообщил председатель Счетной комиссии НС Ваагн Овакимян.

106 из 132 депутатов Национального Собрания приняли участие в голосовании, 1 бюллетень был признан недействительным. Голоса распределились следующим образом: “за” - 85, “против” - 20.

Кандидатуру Гарегина Баграмяна на пост председателя КРОУ выдвинул премьер-министр Армении.