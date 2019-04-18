СМИ: Макрон наградил медалями почета пожарных, проявивших героизм при тушении Нотр-Дама

Президент Франции Эмманюэль Макрон наградил медалями почета пожарных, которые проявили храбрость при тушении пожара в соборе Парижской Богоматери. Как передает Арменпресс, об этом в четверг сообщил телеканал BFM.

По его данным, французский лидер принял 270 сотрудников пожарной службы в четверг в Елисейском дворце. Как сообщалось ранее, всего в борьбе с огнем участие приняли около 400 пожарных.

Пожар в соборе Парижской Богоматери начался вечером 15 апреля, его удалось полностью потушить лишь утром следующего дня. По предварительным данным, возгорание произошло в ходе ремонтных работ на верхних уровнях. Огонь уничтожил верхнюю часть шпиля, часы и большую часть кровли. Французские власти и бизнесмены уже пообещали выделить сотни миллионов евро на восстановление одной из главных достопримечательностей Парижа.