“Ереванский бестселлер”. “Гномик недотепа” на первом месте. Детская литература. Март, 2019
Авторский проект “Ереванский бестселлер” информационного агентства «Арменпресс» на этой неделе представляет десятку лучших детских художественных произведений по данным продаж за март:
На первой горизонтальной - сказка Лусине Шахназарян “Гномик недотепа”. Герой книги – гномик недотепа, он все делает неправильно. Новая и замечательная книга о гноме недотепе, почему он покидает Гномландию, почему путешествует, кого встречает на своем пути.
На второй горизонтальной - книга Джоан Роулинг “Гарри Поттер и Философский камень. Потеряв родителей Гарри Поттер живет в семье тети, где мальчика преследуют, унижают и содержат почти полуголодным. Однако, когда Гарри исполняется одиннадцать лет, его приглашают в невообразимую школу, где могут учиться только юноши и девушки, наделенные уникальными магическими способностями.
На третьем месте - книга “Армянские сказки”. Сказки, представленные в книге, содержат истины и ценности, не потерявшие свою актуальность по сей день.
С полным списком бестселлеров можете ознакомиться на сайте armenpress.am по адресу: https://armenpress.am/arm/news/971830.html