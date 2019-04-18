Армен Саркисян и Наира Зограбян обсудили вопросы, касающиеся прав и свобод человека

Президент Республики Армения Армен Саркисян встретился с председателем постоянной комиссии по защите прав человека и общественным вопросам Национального Собрания РА Наирой Зограбян. Как сообщили «Арменпресс» в управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении, в ходе встречи были обсуждены вопросы, касающиеся прав и свобод человека. В частности, г-жа Зограбян представила президенту некоторые проблемы, связанные с получением гражданства Республики Армения, с которыми сталкиваются наши соотечественники, обращающиеся по поводу гражданства РА.

Собеседники коснулись также ряда вопросов, касающихся сферы культуры.