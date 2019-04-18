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Представитель Министерства обороны Армении участвует в плановых проверках в секретариате СМО СНГ


Представитель Министерства обороны РА участвует в заключительном этапе плановых проверок документов финансово-хозяйственной деятельности секретариата Совета министров обороны государств-участников СНГ, проводимых с 16 по 26 апреля в Москве, и подведении итогов.

Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью МО Армении.




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