Представитель Министерства обороны Армении участвует в плановых проверках в секретариате СМО СНГ

Представитель Министерства обороны РА участвует в заключительном этапе плановых проверок документов финансово-хозяйственной деятельности секретариата Совета министров обороны государств-участников СНГ, проводимых с 16 по 26 апреля в Москве, и подведении итогов.

Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью МО Армении.