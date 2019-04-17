"Желтые жилеты" планируют провести очередную акцию в Париже

Очередная акция "желтых жилетов" пройдет в Париже в грядущую субботу, несмотря на пожар, частично разрушивший собор Нотр-Дам, сообщил РИА Новости один из активных и постоянных участников движения.

"Да, акция в Париже по-прежнему планируется. Мы будем продолжать", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что "желтые жилеты" - не бессердечные люди, и, безусловно, пожар в соборе является трагедией и для них". По его словам, "пока об отмене акции никакой информации не было",сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Но у нас никогда и не было задачи громить или разрушать город. Мы категорически против этого. Проблема кроется в тех, для кого важны погромы ради погромов. Многие вменяют нам в вину, что мы не противостоим хулиганам, но так ведь это и не наша задача. С ними должна бороться полиция", - подчеркнул мужчина.