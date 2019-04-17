Католикос Всех Армян принял делегацию Конгресса США

Католикос Всех Армян Гарегин Второй 17 апреля в Первопрестольном Святого Эчмиадзина принял делегацию Конгресса США в сопровождении депутатов НС Армении Ованеса Ованнисяна, Гаянэ Абрамян и Чрезвычайного и Полномочного посла США в Армении Линн Трейси.

Как сообщили Арменпресс пресс-канцелярии Первопрестольного Святого Эчмиадзина, приветствуя визит конгрессменов США в Армению, католикос приветствовал поддержку, оказанную США Армении в различных сферах с момента ее независимости.

В частности, Его Святейшество подчеркнул важность США как страны-сопредседателя Минской группы ОБСЕ для мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта.

В ходе беседы стороны также обсудили стоящие перед страной вызовы и трудности и пути их преодоления.

Была также затронута миссия Армянской Апостольской Церкви в жизни армянского народа и в укреплении духовно-нравственных ценностей в обществе.