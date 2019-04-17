На сайте правительства Франции открыли сбор пожертвований на Нотр-Дам

Ссылки, пройдя по которым, все желающие могут сделать пожертвование на восстановление сгоревшего собора Парижской Богоматери, появились на сайте французского правительства, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"После пожара, разрушившего часть собора Нотр-Дам де Пари, множатся акции по сбору средств на реконструкцию. Четыре структуры вместе с государством работают для того, чтобы позволить каждому поучаствовать в возрождении этого сокровища", - говорится в сообщении на сайте.

Такими организациями стали Центр национальных памятников (Centre des monuments nationaux), Фонд Нотр-Дам (Fondation Notre-Dame), Фонд наследия (Fondation du Patrimoine) и Фонд Франции (Fondation de France).

На страничках, посвящённых сбору средств, указаны фиксированные суммы, начинающиеся от 30 евро, но также есть окошко для внесения произвольной суммы. В обмен на пожертвование благотворитель получит возможность сократить свои налоговые выплаты.

Помимо этого, сборы средств ведутся сразу на нескольких онлайн-платформах, где каждый желающий может открыть свою "копилку" на любые нужды.