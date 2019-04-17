Сделать Армению транзитной страной. Министерство транспорта, связи и информационных технологий Армении планирует широкомасштабные строительные работы

Министр транспорта, связи и информационных технологий Армении АкопАршакян представил намеченные на текущий год дорожно-строительные программы. Он отметил, что будут проведены дорожно-строительные работы в беспрецедентном количестве-более чем на 300 км.

“Поставлена задача - из Еревана в Грузию, в Иран иметь дорогу высокого качества. Делается акцент на превращении Армении в транзитную зону”, - сказал министр.

В настоящее время строительные работы автотрассы Север - Юг по программе Транш-3 находятся в процессе. Министр не уточнил точных сроков завершения строительства автомагистрали Север-Юг. В текущем году намечены значительные работы в направлении автотрассы Талин –Ланджик–Ланджик - Гюмри, однако из-за некоторых проблем, имевших место в прошлом, они не смогут вовремя завершить этот проект. В настоящее время с компанией, осуществляющей строительство, ведутся обсуждения, связанные с окончательным сроком.

“Есть большой проект на участке Сисиан –Каджаран. Строительством тоннеля и трех мостов мы сократим время движения на 2 часа. Это важный проект”,- сказал АкопАршакян.

Говоря о качестве дорожно-строительных работ, АкопАршакян отметил, что они провели встречи со всеми компаниями, осуществляющими дорожно-строительные программы.

“Ясно одно: мы не позволим, чтобы строительство за счет налогоплательщиков оказалось некачественным, иначе работа не будет оплачена, а в случае необходимости компании будут привлечены к ответственности, независимо от того, кому они принадлежат”, - сказал он.