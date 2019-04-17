Порошенко согласился начать дебаты с Зеленским на стадионе 19 апреля в 19:00

Кандидаты в президенты Украины Владимир Зеленский и Петр Порошенко проведут дебаты на киевском стадионе "Олимпийский" 19 апреля в 19:00. Как передает Арменпресс, об этом в среду сообщила пресс-служба действующего президента в Facebook.

"Начало дебатов в 19:00. Рамки [безопасности на стадионе] будут открыты с 16:30", - сказано в сообщении.

Выборы президента прошли на Украине 31 марта. Никто из кандидатов не набрал необходимого для победы в первом туре числа голосов. Второй тур пройдет 21 апреля. В нем примут участие президент Украины Петр Порошенко и лидер первого тура Владимир Зеленский. Согласно данным первого соцопроса, проведенного социологической группой "Рейтинг" перед вторым туром выборов президента Украины, Зеленский набирает 61% голосов, рейтинг Порошенко при этом составляет 24%. Опубликованный через неделю опрос Киевского международного института социологии показывает, что Зеленского готовы поддержать около 72,2% жителей Украины, определившихся с выбором, Порошенко - около 25%.