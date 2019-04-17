Делегация во главе с Араратом Мирзояном совершит визит в Санкт-Петербург

С 18 по 20 апреля делегация, возглавляемая председателем НС РА А. Мирзояном, будет находиться в Санкт-Петербурге для участия в 49-ом пленарном заседании Совета МПА СНГ, заседаниях постоянных комиссий по политическим вопросам и международному сотрудничеству, обороне и безопасности, правовым вопросам, а также в Форуме и МПА СНГ по вопросам противодействия международному терроризму.

Как сообщили Арменпресс в управлении НС Армении по связям с общественностью и СМИ, в ходе визита намечаются как двусторонние встречи спикера НС со своими коллегами, так и встречи с представителями армянской общины.

В составе делегации, возглавляемой руководителем парламента -председатель постоянной комиссии НС по внешним сношениям Р. Рубинян, председатель постоянной комиссии НС по государственно-правовым вопросам В. Варданян, председатель постоянной комиссии НС по вопросам территориального управления, местного самоуправления, сельского хозяйства и охраны природы В. Карапетян, депутаты НС гор Геворкян и Ануш Беглоян.