Отстраненного от власти президента Судана перевели в тюрьму, пишут СМИ

Отстраненный от власти президент Судана Омар аль-Башир переведен из-под домашнего ареста в хартумскую тюрьму, об этом в среду сообщила суданская газета "Ахир Ляхза".

По данным СМИ, во вторник вечером сотрудники спецслужб перевезли бывшего президента из гостевого дома, в котором он находился после переворота, в тюрьму Кобер, расположенную в Хартуме.

Издание сообщает, что ордер на арест выдан также в отношении 11 других высокопоставленных деятелей и соратников Омара аль-Башира.

Одиннадцатого апреля в Судане произошел переворот, президент Омар аль-Башир был взят под стражу. Власть взяли военные. На следующий день переходный военный совет возглавил Абдельфаттах аль-Бурхан, который объявил об отмене введенных ранее комендантского часа и чрезвычайного положения. Он сообщил, что срок работы совета составит максимум два года, и подтвердил обязательство передать власть гражданскому правительству. Однако и после отстранения аль-Башира от власти демонстранты остаются на улицах, опасаясь, что военные не сдержат обещание передать власть гражданским.