Акоп Аршакян представил новую систему, направленную на повышение эффективности технического осмотра автомобилей

Министр транспорта, связи и информационных технологий Акоп Аршакян представил работы по техническому осмотру автомобилей.

Как сообщает Арменпресс, в ходе пресс-конференции 17 апреля министр на слайде показал внедренную систему. К системе подключены компании, имеющие лицензию на проведение техосмотра. “Эта система включает в себя результаты техосмотра по всей республике, это около 73 тысяч автомобилей. В этой базе данных отображается вся информация об автомобиле, в каком году он был произведен, сколько эксплуатировался и т. д. Здесь также указаны те виды тестирования, которые прошламашина ”, - сказал Акоп Аршакян.

Министр пояснил, что цель системы – иметь базу данных автомобилей, для того, чтобы понимать, в каком состоянии находятся автомобили, возможна ли их эксплуатация. Это позволит избавиться от талонов техосмотра, позволит владеть информацией о состоянии всего транспортного парка в Армении, позволит повысить безопасность дорожного движения. Система готова, к ней подключены все центры техосмотра, сфера либерализирована.

“Любая компания может обратиться в Министерство, получить лицензию, что позволит заниматься техосмотром и подключиться к системе", - пояснил Аршакян, добавив, что на данный момент отсутствует лишь законодательная база, чтобы полностью урегулировать сферу.

По его словам, сейчас проходит стадия регулирования законодательного поля. По мнению министра, в этом году они смогут решить эту проблему и двигаться вперед.