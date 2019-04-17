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Никол Пашинян поздравил езидскую общину Республики Армения с праздником Малаке Таус


Премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян направил поздравительное послание езидской общине Армении в связи с праздником Малаке Таус. Об этом сообщили Арменпресс в управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата премьер-министра Армении.

“Дорогие представители езидской общины Армении! Горячо поздравляю Вас с Новым годом-праздником МалакеТаус.

Искренняя дружба армянского и езидского народов имеет многовековую историю. Живя рядом и разделяя вместе радость и скорбь, мы приобрели опыт сотрудничества, творческой работы и совместной борьбы с общими бедствиями.

Малаке Таус символизирует новую надежду и мечту, весеннее возрождение, поэтому желаю, чтобы Новый год принес Вам мир, гармонию и новые достижения во благо нашей Армении и наших любимых езидских соотечественников”.




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