Число погибших из-за ливней в Пакистане возросло до 39 человек

Число погибших в результате сильных дождей в пакистанских провинциях Пенджаб, Белуджистан, Хайбер-Пахтунхва увеличилось до 39 человек, 135 получили ранения. Как передает Арменпресс, об этом сообщает телеканал Geo TV со ссылкой на Национальное управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (NDMA).

Ранее сообщалось, что из-за обильных дождей и песчано-пыльной бури в городе Карачи и его окрестностях погибли 25 человек.

По данным управления, в результате сильных дождей около 80 домов получили повреждения. В городе Фейсалабад стихия вызвала отключения электроэнергии. Сейчас подача электричества возобновлена, отмечает телеканал.

Сильная буря началась в районе города Карачи на юге Пакистана в воскресенье ночью и продолжилась в понедельник. В результате сильных порывов ветра были повалены деревья и электрические столбы в некоторых районах города. Ведутся работы по расчистке улиц для возобновления дорожного движения.

По данным метеорологов, больше всего осадков выпало в Исламабаде. Синоптики отмечают, что в городе, а также в провинции Пенджаб дожди, сопровождающиеся порывистым ветром, и пыльные бури с грозой продолжатся.