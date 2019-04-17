Белоруссия и Казахстан отказываются от крымских товаров, заявил глава ТПП

Белоруссия и Казахстан отказываются от закупки товаров с маркировкой "Сделано в Крыму", объясняя это сложной геополитической ситуацией. Как передает Арменпресс, об этом рассказал в интервью РИА Новости глава Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин в преддверии Ялтинского международного экономического форума.

"Есть проблема выхода на рынки сбыта крымских товаропроизводителей, в том числе на экспорт. В свете нестабильной политической ситуации во многих местах настороженно относятся к реализации продукции с маркировкой "Сделано в Крыму", в частности, Казахстан и Белоруссия отказываются от закупки таких товаров", - заявил собеседник агентства.