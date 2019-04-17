Зарплата полицейских повысилась в среднем на 20%: Пашинян

В Армении зарплата полицейских повысилась в среднем на 20%. Как передает Арменпресс, об этом на своей странице в Facebook написал премьер-министр Армении Никол Пашинян.

“Кстати, на видеозаписи 16 апреля прошлого года ясно видно, что я стоя перед колючей проволокой четко пообещал, что зарплата полицейских повысится.

Отмечу, что обещание выполнено, и зарплата сотрудников полиции повысилась в среднем на 20%. Кроме того, по новой системе премиальных сейчас есть сотрудники полиции, которые получают зарплату вдвое, иногда втрое превышающую их оклад. Это в случае, когда конкретные преступленияраскрываются, благодаря их личным усилиям”, - написал премьер-министр Армении.

Премьер также напомнил, что до 30% повысились зарплаты работников поликлиник, зарплата около 208 тысяч человек повысилась с 1 июля прошлого года в результате изменений в системе накопительных пенсий, в этом году с 1 июля повышается зарплата военнослужащих, с 1 сентября повышается зарплата учителей, повысилисьпособия и пенсии82 тысячграждан.

“Часть доходов госбюджета в первом квартале перевыполнена на 4%, число зарегистрированных рабочих мест увеличилось примерно на 50 тысяч, что составляет около 9% рынка труда. В ближайшее время (и в дальнейшем) я обращусь ко всех данным мною обещаниям и хода их выполнения”, - заключил Пашинян.