Трамп предложил Макрону помощь в восстановлении Нотр-Дама

Президент США Дональд Трамп поговорил во вторник по телефону с президентом Франции Эммануэлем Макроном, американский лидер выразил свою солидарность в связи с произошедшим с собором Нотр-Дам и заявил о готовности оказать помощь в восстановлении собора, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА новости.

"Этим утром президент Дональд Трамп от имени американцев выразил свои соболезнования президенту Франции Эммануэлю Макрону из-за разрушений, к которым привел огнь в Соборе Парижской Богоматери…Мы стоим сегодня с народом Франции и предлагаем нашу помощь в восстановлении этого незаменимого символа Западной цивилизации", - сообщил Белый дом.