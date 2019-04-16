Время в Ереване: 11:07:36,   16 Апрель

Трамп предложил Макрону помощь в восстановлении Нотр-Дама


Президент США Дональд Трамп поговорил во вторник по телефону с президентом Франции Эммануэлем Макроном, американский лидер выразил свою солидарность в связи с произошедшим с собором Нотр-Дам и заявил о готовности оказать помощь в восстановлении собора, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА новости.

"Этим утром президент Дональд Трамп от имени американцев выразил свои соболезнования президенту Франции Эммануэлю Макрону из-за разрушений, к которым привел огнь в Соборе Парижской Богоматери…Мы стоим сегодня с народом Франции и предлагаем нашу помощь в восстановлении этого незаменимого символа Западной цивилизации", - сообщил Белый дом.




Последние новости

Все новости    

  Завтра



Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации