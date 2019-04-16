Время в Ереване: 11:07:36,   16 Апрель

Премьер-министр вместе с дочерью посмотрел спектакль “Осенние сумерки” в постановке Театра имени Петроса Адамяна города Тбилиси


Премьер-министр Никол Пашинян вместе с дочерью посетил Национальный академический театр имени Габриела Сундукяна, где посмотрел спектакль “Осенние сумерки” в постановке Театра имени Петроса Адамяна города Тбилиси. Об этом сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении.




Последние новости

Все новости    

  Завтра



Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации