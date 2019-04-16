Премьер-министр вместе с дочерью посмотрел спектакль “Осенние сумерки” в постановке Театра имени Петроса Адамяна города Тбилиси

Премьер-министр Никол Пашинян вместе с дочерью посетил Национальный академический театр имени Габриела Сундукяна, где посмотрел спектакль “Осенние сумерки” в постановке Театра имени Петроса Адамяна города Тбилиси. Об этом сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении.