Победительницу конкурса красоты "Мисс Боливия — 2018" Джойс Прадо лишили титула из-за беременности. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом сообщает Newshub.

Организаторы пояснили, что девушка нарушила условия конкурса, согласно которым победительница не должна выходить замуж и заводить детей, пока является обладательницей титула.

Прадо пока не комментировала решение оргкомитета.

В Instagram она с радостью поделилась новостью о скором пополнении в семье: "Хочу сказать вам, что я самая счастливая женщина в мире, потому что моя жизнь наполнена любовью. У нас начинается самый прекрасный этап жизни".