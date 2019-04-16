Победительницу конкурса "Мисс Боливия — 2018" лишили титула
19:31, 16 Апрель, 2019
Победительницу конкурса красоты "Мисс Боливия — 2018" Джойс Прадо лишили титула из-за беременности. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом сообщает Newshub.
Организаторы пояснили, что девушка нарушила условия конкурса, согласно которым победительница не должна выходить замуж и заводить детей, пока является обладательницей титула.
Прадо пока не комментировала решение оргкомитета.
В Instagram она с радостью поделилась новостью о скором пополнении в семье: "Хочу сказать вам, что я самая счастливая женщина в мире, потому что моя жизнь наполнена любовью. У нас начинается самый прекрасный этап жизни".