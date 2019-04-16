Армянский делегат поднял в ПАСЕ вопрос о необходимости признания Геноцида армян

На заседании весенней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы член армянской делегации, депутат от фракции “Мой шаг” Владимир Варданян поднял вопрос признания Геноцида армян и соответствующей практики в связи с признанием и осуждением геноцида. Как передает «Арменпресс», об этом Варданян сказал на пресс-конференции в Национальном собрании.

“В повестку дня была включена довольно серьезная часть, связанная с выражением ненависти. И в рамках этого я в своем выступлении коснулся выражения ненависти. Ни один геноцид невозможно осуществить без слов ненависти. При этом был поднят вопрос о том, что хотя и прошло 100 лет после Геноцида армян, тем не менее, в странах-членах Совета Европы мы сталкиваемся с различными случаями арменофобии. И с этой точки зрения мы будем использовать эту площадку, требуя взять на вооружение соответствующую практику, связанную с признанием и осуждением Геноцида армян, и попытаемся посредством наших выступлений и деятельности по возможности уменьшить возможность осуществления в дальнейшем какого-либо геноцида”, - сказал Варданян.

Он отметил, что они коснулись не только Геноцида армян, но и других, например, геноцида в Руанде, отмечая, что во внешней политике РА важную роль отводится также предотвращению преступлений геноцида.