Роберт Оганесян пока еще 4-й в турнирной таблице

Армянские гроссмейстеры продолжают выступления на международном турнире в Исландии.

Как передает «Арменпресс», в 8 туре, за тур до завершения турнира, Тигран Петросян, Роберт Ованнисян и Сергей Мовсесян сыграли вничью.

Роберт Ованнисян, набрав 6 очков из 8 возможных, занимает 4-е место в турнирной таблице и уступает лидерам пол-очка.