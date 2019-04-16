Роберт Оганесян пока еще 4-й в турнирной таблице
Армянские гроссмейстеры продолжают выступления на международном турнире в Исландии.
Как передает «Арменпресс», в 8 туре, за тур до завершения турнира, Тигран Петросян, Роберт Ованнисян и Сергей Мовсесян сыграли вничью.
Роберт Ованнисян, набрав 6 очков из 8 возможных, занимает 4-е место в турнирной таблице и уступает лидерам пол-очка.
- 12:30 Еврокомиссия выделит европейский грант на восстановление Нотр-Дама
- 12:21 Архитекторы собрались в Париже для оценки урона от пожара в Нотр-Даме
- 12:19 NYT присудили премию Пулитцера за расследование в отношении Трампа
- 11:44 Туск призвал страны ЕС помочь восстановлению собора Парижской Богоматери
- 11:36 Опубликованы первые фотографии из собора Парижской Богоматери
- 11:32 Мэр Парижа предложила созвать конференцию по сбору средств на восстановление Нотр- Дама
- 11:21 Министр культуры Франции заявил, что основную структуру Нотр-Дама удалось спасти
- 11:05 Число задержанных после протестов в Лондоне экологических активистов превысило 100
- 10:59 Собору Парижской Богоматери выделят десять миллионов евро экстренной помощи
- 10:57 Национальное Собрание Армении не включило в повестку заседания проект, предложенный депутатом от фракции “Процветающая Армения”
- 10:55 Неизвестный открыл стрельбу по молодым людям, находящимся в машине. Есть жертва
- 10:47 Семья французских миллиардеров Пино выделит €100 млн на восстановление Нотр-Дама
- 10:40 Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян выедет с рабочим визитом в Париж
- 10:39 Ближайшие к Нотр-Даму станции парижского метро закрыты
- 10:26 Роберт Оганесян пока еще 4-й в турнирной таблице
- 10:25 Армения разделяет чувства Франции: Премьер-министр Армении о пожаре в Соборе Парижской Богоматери
- 10:20 Уцелевшие произведения искусства из Нотр-Дама перевезли в мэрию Парижа
- 10:11 Во Франции начали сбор средств на восстановление Нотр-Дама
- 10:09 Fox: умерла актриса Джорджия Энджел
- 10:03 Французы поют молитвы на улицах в районе собора Парижской Богоматер
- 10:00 В Национальном собрании Армении началось очередное четырехдневное заседание
- 09:58 Мы нашей молитвой выражаем поддержку всем французам: Гарегин Второй
- 09:43 Заместители министра юстиции приняли представителей судебной власти Италии
- 09:43 Президент Франции пообещал восстановить собор Парижской Богоматери
- 09:39 Пожар в соборе Парижской Богоматери потушен
- 09:30 Предстоящие на 16 апреля события
- 09:11 Европейские индексы - 15-04-19
- 09:11 Американские индексы снизились - 15-04-19
- 09:10 Цены на цветные металлы - 15-04-19
- 09:09 Цены на драгоценные металлы снизились - 15-04-19
- 09:08 Цены на нефть снизились - 15-04-19
- 00:08 Элина Даниелян на пол-очка отстает от лидера чемпионата Европы
- 15.04-21:47 В ереванском аэропорту «Звартноц» задержана женщина, разыскиваемая правоохранительными органами Германии
- 15.04-21:43 Загорелся собор Парижской Богоматери
- 15.04-21:21 За минувшие 3 суток сотрудниками различных подразделений Полиции раскрыто 130 случаев преступлений
14:02, 09.04.2019
Просмотрели 1264 раз Никол Пашинян поручил принять меры по переносу таможенного терминала для автомашин из Еревана в Гюмри
18:20, 11.04.2019
Просмотрели 1192 раз Захарова отреагировала на предложения лидера арцахской партии “Свободная родина” Араика Арутюняна
15:59, 12.04.2019
Просмотрели 1005 раз ЕС, заключая соглашение с Азербайджаном, должен проявить взвешенный подход в вопросах, касающихся урегулирования карабахского конфликта: Арман Егоян
14:20, 13.04.2019
Просмотрели 984 раз Четверо из 5 пострадавших в инциденте в Зартонке выписаны из больницы, состояние одного стабильно тяжелое
18:10, 12.04.2019
Просмотрели 960 раз Эстера Мкртумян назначена послом Армении в Парагвае