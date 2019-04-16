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Роберт Оганесян пока еще 4-й в турнирной таблице


Армянские гроссмейстеры продолжают выступления на международном турнире в Исландии.

Как передает «Арменпресс», в 8 туре, за тур до завершения турнира, Тигран Петросян, Роберт Ованнисян и Сергей Мовсесян сыграли вничью.

Роберт Ованнисян, набрав 6 очков из 8 возможных, занимает 4-е место в турнирной таблице и уступает лидерам пол-очка.




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